Данія планує першою поставити F-16 до України вже цього літа: скільки винищувачів очікувати

Це будуть перші F-16 для української протиповітряної оборони.

Данія, ймовірно, стане першою країною, яка передасть Україні обіцяні винищувачі F-16. Наразі все йде за планом.

Про це в ексклюзивному коментарі "24 Каналу" заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Йдемо за графіком

Очільник МЗС Данії каже, що він пишається ініціативою, яку створила його країна разом з Нідерландами щодо передавання винищувачів для Києва. За словами міністра, його уряд мав "чудову співпрацю з Україною" щодо цих питань.

Ларс Люкке Расмуссен згадує, що спершу були певні виклики – проблеми зі знанням мови тощо, але це вдалося подолати.

"Тож ми точно плануємо, що зможемо поставити перші шість літаків F-16 цього літа, ми йдемо за графіком. І, найімовірніше, це будуть перші F-16 для української протиповітряної оборони", – сказав міністр закордонних справ Данії.

Нагадаємо, що загалом у Копенгагені обіцяли надати Україні 19 винищувачів. Цього року також можна розраховувати на перші F-16 від Нідерландів. Амстердам вирішив передати Києву більше літаків, ніж спершу планував. Так, він збільшив постачання на 6 літаків і в такий спосіб надасть Києву 24 винищувачі.

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