Данія посилює оборонні витрати на тлі заяв Трампа: що відомо

Це перший крок на шляху до зміцнення оборони та безпеки в регіоні.

У Данії домовилися про нову угоду щодо Арктики та Північноатлантичного регіону на тлі заяв нового очільника США Дональда Трампа. Вона містить ініціативи з фінансовими зобов'язаннями на суму близько 14 мільярдів данських крон.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

"Ми повинні визнати той факт, що існують серйозні виклики в галузі безпеки та оборони в Арктиці та Північній Атлантиці. З цієї причини ми маємо посилити свою присутність у регіоні. Такою є мета цієї угоди, яка прокладає шлях для подальших ініціатив уже цього року", - заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Зокрема, йдеться про:

три нові арктичні військово-морські судна;

додаткові дальні безпілотники та супутники;

поліпшення ситуаційної поінформованості та розвідки

збільшення числа учасників базової військової підготовки в Арктиці.

Угода була укладена спільно з владою Данії, політичними партіями та урядами Гренландії та Фарерських островів. Сторони також домовилися про проведення переговорів щодо другої угоди з цього питання у першій половині 2025 року.

"Гренландія стикається з мінливим ландшафтом безпеки. Я задоволена кроками, які ми робимо для підвищення безпеки в Гренландії та навколо неї за допомогою цієї часткової оборонної угоди. Naalakkersuisut з нетерпінням чекає продовження діалогу з урядом Данії", - говорить Вівіан Моцфельдт, міністр державності та закордонних справ.

Сторони угоди прагнуть покращити можливості спостереження та підтримки суверенітету у регіоні. Водночас підтримка зусиль союзників і НАТО в Арктиці та Північній Атлантиці має важливе значення для зміцнення спільної безпеки та оборони.

Нагадаємо, під час 45-хвилинної розмови прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен обговорила з обраним президентом США Дональдом Трампом напружену ситуацію щодо Гренландії. Як стало відомо, Трамп не відмовився від своїх погроз запровадити високі тарифи проти Данії, якщо країна не погодиться на його вимоги щодо території.

Читайте також: