Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Данія засудила дії Росії в України і просуватиме загальноєвропейську заборону на польоти для їхніх літаків

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Данія засудила дії Росії в України і просуватиме загальноєвропейську заборону на польоти для їхніх літаків

Аерофлот

Дипломат країни заявив, що світу треба реагувати жорсткіше на агресію Кремля.

Данія просуватиме загальноєвропейську заборону на польоти російських літаків.

Про таке рішення на своїй сторінці у Twitter сповістив глава данського МЗС Йеппе Кофод.

«На сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС ми просуватимемо загальноєвропейську заборону», - повідомив він.

Головний дипломат Данії також наголосив, що на неспровоковану російську атаку на Україну слід реагувати найбільш жорсткими з можливих світових санкцій та осудом.

Нагадаємо, що сьогодні про подібні заходи окрім Данії заявили ще Ісландія та Італія. Загалом же у списку країн, які закрили небо для російських літаків, опинилися 17 держав.

Наступна публікація