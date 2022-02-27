Данія засудила дії Росії в України і просуватиме загальноєвропейську заборону на польоти для їхніх літаків

Дипломат країни заявив, що світу треба реагувати жорсткіше на агресію Кремля.
Данія просуватиме загальноєвропейську заборону на польоти російських літаків.
Про таке рішення на своїй сторінці у Twitter сповістив глава данського МЗС Йеппе Кофод.
«На сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС ми просуватимемо загальноєвропейську заборону», - повідомив він.
Головний дипломат Данії також наголосив, що на неспровоковану російську атаку на Україну слід реагувати найбільш жорсткими з можливих світових санкцій та осудом.
Denmark will be closing its airspace for Russian aircraft— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) February 27, 2022
At today’s meeting of EU ministers of foreign affairs we will push for an EU-wide ban#Russia’s unprovoked, despicable attack on #Ukraine must be met with strongest possible international sanctions & condemnation#dkpol pic.twitter.com/GJo0CphqGx
Нагадаємо, що сьогодні про подібні заходи окрім Данії заявили ще Ісландія та Італія. Загалом же у списку країн, які закрили небо для російських літаків, опинилися 17 держав.