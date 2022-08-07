Дантес назвав суму, яку вдалося зібрати для України під час благодійних концертів в Ізраїлі

Український співак Володимир Дантес повідомив суму, яку вдалося зібрати під час благодійних концертів в Ізраїлі "Доброго вечора! Ми з України".

Так, під час виступів артистів влаштовувалися аукціони. У результаті, на допомогу Україні небайдужі перерахували 548 тисяч гривень.

Про це Дантес написав у своїх Instagram-stories.

Як зазначив музикант, ці гроші пішли на придбання евакуаційного транспорту, розробку українського безпілотника "Жебрак 2" для підрозділу "Азов", на тактичну медицину для ЗСУ та допомогу людям, які постаждали під час війни.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Зауважимо, загалом під час туру було зібрано 3 379 904 гривні. Виручені кошти переказали у благодійний "Фонд Маша" на гуманітарну допомогу дітям постраждалим від жорстоких дій агресора.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва пожертвувала чималу суму грошей притулку для собак. Співачка на понад місяць забезпечила чотирилапих кормом.

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