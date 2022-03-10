Даша Астаф'єва присоромила Регіну Тодоренко за розважальні публікації: "Ї**ти ти гнида"

Артистка емоційно висловилася щодо поведінки співачки.

Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка народилася і виросла в Одесі, обурила своїми публікаціями у фотоблогу.

Так, якщо раніше вона намагалася показати росіянам, що насправді відбувається в Україні, то після ухвалення закону про так звані "фейки про російську армію" вже почала ігнорувати війну, яку розпочав Путін проти України. Артистка поводиться, ніби нічого не відбувається. Зокрема, на сторінці в Instagram артистка розважає фанів та, зокрема, демонструє свій гардероб.

Повз таких дописів не змогла пройти відома акторка, співачка та модель Даша Астаф'єва. Зірка присоромила колегу за таку позицію: "Ї**ти ти гнида".

Регіна Тодоренко / instagram.com/da_astafieva

"Саме час розібрати гардероб, а головне – мовчати! Коли вбивають цілі міста людей… країну і частину світу, в яку ви більше, сподіваюся, ніколи не повернетеся", – написала Даша.

Знаменитість додала, що усі українці, які живуть та працюють в "під*росії", всі, хто мовчить – вони такі ж, як і ті, хто приходить до України вбивати мирних людей.

"Вас ніколи не пробачать. Для нас ви вмерли! Мені соромно, що колись я з вами віталася і знала", – додала вона.

instagram.com/da_astafieva

Зауважимо, Даша Астаф'єва допомагає українським воїнам. Зірка Playboy готує їжу на кухнях київських ресторанів для тероборони.

Читайте також: