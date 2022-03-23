Даша Астаф'єва, яка готує їжу для ЗСУ, закликала українців займатися волонтерством

Також знаменитість розповіла, чого їм не вистачає на кухні.

Відома українська акторка та співачка Даша Астаф'єва від перших днів війни почала займатися волонтерством.

Те ж саме вона й радить зробити всім українцям, які мають змогу чимось допомогти. Це допоможе не лише відволіктися від негативних новин, а й відчути себе корисним.

"Я пропоную всім друзям та всім, хто мені пише, шукати за своїм місцем знаходженням якісь волонтерські центри. Іноді люди дуже бояться, хвилюються. Вони не можуть вийти з укриття, вони не можуть вийти з будинку. Тож вони ведуть свою якусь роботу. Я кажу, що треба, якщо у вас є змога, виходити й шукати людей похилого віку і допомагати їм. Я так роблю щодня", - розповіла Даша в ефірі телемарафону.

Сама ж виконавиця готує їжу для української армії на кухнях столичних ресторанів. Співачка говорить, що продуктів у них вдосталь. Втім, у них не вистачає термопосуду.

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

"Ми постійно шукаємо посуд, який зберігає температуру. Бо іноді дуже далеко везуть те, що ми готуємо", - сказала Астаф'єва.

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