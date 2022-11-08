"Дасть Бог, побачимося": у Білорусі знайдено телефон російського окупанта, який загинув в Україні (фото)

Загарбник входив в угруповання, яке брало участь у військових діях у Житомирській області, здійснювало захоплення ЧАЕС і штурмувало північно-західні передмістя Києва.

У Білорусі знайдено телефон військового збройних сил РФ, який, за словами знайомого, загинув в Україні.

Редакція гомельського видання "Флагшток" отримала в розпорядження втрачений смартфон, який належав майору, заступнику командира роти з виховної роботи 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ Павлу Юр'янову.

На пристрої, який він втратив у Білорусі, зберігалися фото та особисте листування з дружиною у Viber та товаришами по службі у чатах Telegram та WhatsApp. У телефоні вдалося знайти велику кількість цікавих подробиць. Наприклад, ще перед відправкою до Білорусі військову куртку та китайську радіостанцію йому придбала дружина, а не видали в армії, що свідчить про слабке матеріально-технічне постачання військовослужбовців ЗС РФ.

За інформацією з телефона вдалося встановити, що місцем проміжної дислокації бригади Юр'янова був Речицький район. Більше того, ще 4 лютого 2022 року він написав дружині, що може більше ніколи не повернутися додому.

В одному з чатів також було знайдено шифри переговорної таблиці, що містять назви поселень Гомельської області: полігони Борщівка та Барановичі, н. п. Речиця, н. п. Безуєве. Зазначимо, що в с. Безуєв у січні-лютому 2022 року розташовувався польовий табір ЗС РФ.

Також у чаті повідомлялося, що своє озброєння та техніку ЗС РФ вивантажували в "кинутому селі". За координатами журналісти встановили, що це село в урочищі Дерновичі на території Поліського радіо-екологічного заповідника.

І саме угруповання, сформоване на захід від річки Прип'ять, брало участь у військових діях у Житомирській області, здійснювало захоплення Чорнобильської АЕС, а також штурмувало північно-західні передмістя Києва.

В одній із соцмереж видання запитало про долю Юр'янова його знайомого. Той повідомив, що Юр'янов загинув в Україні в березні 2022 року.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили понад 710 окупантів - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Від початку широкомасштабного вторгнення втрати РФ в Україні перевалили за 77 тисяч особового складу.

Сюрпризи від росіян, ситуація на кордоні з Білоруссю і відключення світла в Україні - Євгеній Єнін

Читайте також: