"Дасть нам змогу звільнити наші території": Кулеба назвав найкращий спосіб зупинити Путіна

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив в ООН важливість надання Україні необхідної зброї та притягнення Росії до відповідальності.

Найкращим способом зупинити кремлівського диктатора Путіна є надання Україні необхідної зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні Ради Безпеки ООН високого рівня, на якому обговорять питання притягнення Росії до відповідальності за вторгнення до України.

"Принцип територіальної цілісності кожної держави-члена є надзвичайно важливим. Тому ми скористаємося цією можливістю для подальшої консолідації миролюбних країн-членів ООН... Найкращий спосіб не допустити подальших російських звірств, зупинити Путіна - це надати Україні всю необхідну зброю, яка дасть нам змогу звільнити наші території і врятувати людей від убивств, катувань, ґвалтувань та інші злочинів російської армії на території України", - зазначив він.

Також Кулеба додав, що має бути створений спеціальний трибунал, який судитиме країну-агресорку.

"Щодо боротьби з безкарністю, то слід було б надати Міжнародному кримінальному суду всі можливості для притягнення винних у злочинах проти людяності, воєнних злочинах, злочині геноциду, а також створити спеціальний трибунал, щоб судити Росію за злочин агресії", - вважає міністр.

Проте, за його словами, "з юридичних причин МКС не може цього зробити, але злочин агресії не повинен залишитися безкарним".

"Але я впевнений, що ми знайдемо вихід. Ми знайдемо рішення…Правосуддя - це також зброя, і важливо, щоб ми використовували її повною мірою", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не планує зустрічатись з очільником МЗС країни-окупантки Сергієм Лавровим в ООН.