Дозволить запобігти жахливим воєнним злочинам: голова МЗС Німеччини прокоментувала постачання Україні зброї

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання союзниками озброєння Україні допоможе запобігти моторошним злочинам російських окупантів в нашій країні.

У вівторок, 10 травня, очільниця німецького МЗС приїхала до України та відвідала звільнене місто Буча на Київщині, де також поспілкувалася з місцевими жителями.

Вона заявила, що зброя, яку Україна отримує від західних партнерів, допоможе завадити жахливим звірствам російських військових в усіх регіонах нашої країни, повідомляє CNN.

"Постачання зброї означають, що не відбуватимуться жахливі воєнні злочини, які я сьогодні знову бачила, у вашій країні", - сказала Бербок під час візиту до України.

Раніше стало відомо, що Бербок 10 травня також планує зустрітися зі своїм колегою Дмитром Кулебою. Після цього очільниця МЗС Німеччини планує оголосити про відновлення роботи німецького посольства у Києві, яке було закрите від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Нагадаємо, 10 травня очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас закликала прискорити процедуру вступу України до Європейського Союзу, щоб можна було побачити реальну перспективу.

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