Німеччина передає Україні чверть своїх систем Patriot

Борис Пісторіус зазначив, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка вже має певні успіхи, але є куди рухатися.

Німеччина уже передала Україні, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доправлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком зустрічей глав оборонних відомств країн НАТО, Комісії Україна-НАТО та коаліції "Рамштайн" у Брюсселі 13 червня, передає "Укрінформ".

"Ми передамо Україні третю системи Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом три системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже немає можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній", – сказав він.

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Міністр нагадав, що Німеччина запустила ініціативу з посилення ППО України, яка вже має певні успіхи, але є куди рухатися. За словами Пісторіуса, ФРН також забезпечує навчання управлінню Patriot і передає далекобійні ракети до них, зокрема днями було передано 32 такі ракети, ще 68 будуть доставлені ближчими днями та тижнями. Ці ракети вдалося придбати в рамках спільних зусиль Німеччини, Данії, Норвегії та Нідерландів, додав він.

"Ми продовжуємо працювати. Кожна система, кожна ракети важлива. Вони допомагають захистити людей і інфраструктуру", – підкреслив він.

Водночас очільник Бундесверу підтвердив, що партнери продовжують вивчати всі можливості для збільшення виробництва Patriot, ведуть перемовини з виробниками в США тощо, але проблема в тому, що для виробництва та постачання потрібен час.

Відповідаючи на запитання щодо німецьких далекобійних ракет Taurus, міністр зауважив, що "про це все вже сказано".

"Наша підтримка важлива, адже Росія намагається знищити Україну, Росія щодня вбиває та ранить людей, систематично та максимально жорстоко обстрілює українські міста… Не має бути сумнівів, що ми продовжимо стояти на боці України… Ми всі спільні в думці щодо необхідності зробити все для забезпечення можливості України захиститися проти російського агресора", – сказав він.

Пісторіус згадав свій нещодавній візит в Одесу та зустріч з президентом України Володимиром Зеленським раніше цього тижня на полігоні на півночі Німеччини, де проходять навчання на системі Patriot українські військові. Тоді він оголосив про новий пакет допомоги, до якого, окрім ракет для цих систем, увійдуть також кілька тисяч ударних дронів та гвинтівки, зокрема, снайперські.

Міністр оборони ФРН зауважив, що під час сьогоднішнього засідання йтиметься не лише про негайну допомогу, але також на середньо- та довгострокову перспективу підтримки України в її боротьбі проти російського агресора.

Коментуючи можливість для України отримати на саміті НАТО сигнал про членство, Пісторіус зазначив, що "треба почекати" і він не вірить, що такий сигнал буде дано.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує ще щонайменше сім систем Patriot.

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