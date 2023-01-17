Давав вказівки росіянам, кого потрібно вбити: NYT – про священника УПЦ МП з Лисичанська, якого обміняли на воїнів ЗСУ

Павленко надсилав російській армії списки людей, яких потрібно було арештувати після окупації міста.

Настоятель храму УПЦ Московського патріархату в Лисичанську на Донеччині Андрій Павленко коригував обстріли російських загарбників по місту і навіть "зливав" росіянам дані, кого потрібно "ліквідувати" після приходу окупантів.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Андрій Павленко, відповідно до інформації в ЗМІ, залишився у Лисичанську під час активних боїв, коли місто ще контролювали українські сили. Протоієрей навіть відвідав госпіталь, щоб помолитися з пораненими солдатами.

Але насправді, згідно з матеріалами суду, Павленко активно працював над вбивством українських солдатів та українських активістів, у тому числі священика ПЦУ з Сєвєродонецька.

"На півночі їх (військових ЗСУ. – Ред.) близько 500, з мінометним взводом, п’ятьма бронетранспортерами і трьома танками", – написав священник МП своєму кураторові в березні, коли російська армія завдавала артилерійських ударів по Сєвєродонецьку.

"Духовний наставник націоналістичних бригад і української армії в Луганській області. Його треба вбити", – вказав він на священника Православної церкви України російським окупантам.

В іншому повідомленні описується ще один священик Української церкви, чий брат воював на стороні ЗСУ. Священники Московського патріархату писав: "Я вважаю, що з ним теж треба покінчити, бо він не наш хлопець".

Про це йдеться у матеріалах справи, представлених під час процесу над ним в українському суді. Зокрема, Павленко надсилав російській армії списки людей, яких потрібно було арештувати після окупації міста.

Українська влада заарештувала священика у квітні, коли російські військові ще бомбардували Сєвєродонецьк. Павленка засудили як шпигунство і засудили до 12 років позбавлення волі. 14 грудня він був обміняний на українських захисників і зараз у Москві розповідає про "гоніння на канонічне православ'я" в Україні.

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