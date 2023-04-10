"Давай до побачення": Кім натякнув на збиття російського вертольоту Ка-52

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув на збивання російського військового вертольоту Ка-52.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Ка-52, давай до побачення", - написав загадковий пост Кім.

Наразі офіційно невідомо, чи йдеться про збивання ворожої авіації чи про іншу подію. Офіційно Генштаб поки не повідомляв про цю подію.

Нагадаємо, раніше ЗСУ повідомили, що українські військові 10 квітня знищили на Авдіївському напрямку російський вертоліт Мі-24.

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