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"Давай до побачення": Кім натякнув на збиття російського вертольоту Ка-52

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
374
Час на прочитання
1 хв
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"Давай до побачення": Кім натякнув на збиття російського вертольоту Ка-52

Фото: facebook.com/128brigade

Наразі подробиць події немає.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув на збивання російського військового вертольоту Ка-52. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

"Ка-52, давай до побачення", - написав загадковий пост Кім. 

Наразі офіційно невідомо, чи йдеться про збивання ворожої авіації чи про іншу подію. Офіційно Генштаб поки не повідомляв про цю подію. 

Нагадаємо, раніше ЗСУ повідомили, що українські військові 10 квітня знищили на Авдіївському напрямку російський вертоліт Мі-24. 

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Дата публікації
Перегляди
374
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