"Давайте бути тверезими": Арестович пояснив, чому не може бути капітуляції Росії

За словами радника Єрмака, існують тільки два виходи завершення війни.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що про капітуляцію Росії не може бути і мови.

Про це він заявив 5 квітня в ефірі національного телемарафону.

"Давайте бути тверезими. Ну ніякої капітуляції РФ бути не може. Тому що, для того, щоб наступати вправно, потрібно дуже важкої зброї, якої нам не вистачає. Для того, щоб наступати, треба мати перевагу на окремих ділянках від 3-х до 6-ти. Потім ми поміняємося з ними місцями: наші танки будуть іти вперед, а вони обстрілювати нас з кущів. Хоча ми на своїй землі, ми робимо наступ на багато більш складний особливий [нерозбірливо]. І ось так взяти на велику ядерну державу, не так просто, як нам би всім хотілося.

Ми, безумовно, вже отримали перемогу стратегічну. Ми отримали оперативну перемогу на 6-ти ділянках. І можемо сказати наступне: зараз вони практично намагаються лише взяти Маріуполь і вчинити якість "козні" в зоні ООС. А наступали вони по всій Україні, від пічночі до півдня. Це означає, що вони найближчі два тижні закінчаться остаточно. Вони передають останню частини з Далекого Сходу і більше резервів у них немає", - пояснив Арестович.

Радник голови ОП також зазначив, що війна може завершитися лише за двома сценаріями.

"Існують тільки два виходи з цього: або мирна угода, або вони стають на місці просто, бо не в змозі продовжувати наступ. Для нас другий варіант більш вигідний, тому що ми маємо відповідні переваги: це наша земля, на нас працює народ, на нас буде працювати погода і так далі. Але щоб реалізувати цю перевагу, від нас потребується ще місяць, не менше", - підкреслив він.

Нагадаємо, Арестович розповів, коли закінчиться активна фаза бойових дій.

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