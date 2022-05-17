"Давайте говорити обережно": Подоляк прокоментував ймовірність порятунку захисників з "Азовсталі"

Україна веде складні переговори з Росією щодо звільнення захисників з "Азовсталі".

Проте про них зараз краще не говорити, щоб не зашкодити процесу переговорів.

Про це 17 травня під час телемарафону сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це складні переговори. Найскладніші з тих, які сьогодні можна вести, тому що Росія принципово ставиться до теми Маріуполя та "Азовсталі". Надія є. Україна системно займається своїми проблемами та тим, щоб звільнити своїх людей та території, а тому операція триватиме. Головне, щоб ми розуміли, що таке Маріуполь: за 82 дні гарнізон Маріуполя стягнув на себе величезні сили Росії і тим самим була зірвана ключова операція по захопленню сходу та півдня України та створення сухопутного коридору до Криму", - наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що саме захисники Маріуполя змінили хід війни в Україні.

"Це змінило хід війни і ми повинні це правильно оцінити. Сьогодні ми вже перебудували свою оборону, ми розуміємо, як мислять росіяни: куди вони підуть далі та що будуть робити. А тому все, що стосується Маріуполя - це фундаментальна можливість. Захисники Маріуполя змінили хід війни та дали Україні можливість довести, що українська армія - це потужна сила. А про обмін та звільнення давайте говорити обережно, щоб не змарнувати цей крихкий переговорний процес", - сказав Подоляк.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до нації із традиційним зверненням в ніч проти 17 травня 2022 року. Він заявив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата українськими військовими, розвідниками.

Нагадаємо, з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі було вивезено 52 поранених захисників. Коли їх стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

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