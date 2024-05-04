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"Давайте запитаємо в Маркіяна": військові зняли вірусне відео і насмішили українців – реакція Мережі

"Давайте запитаємо в Маркіяна": військові зняли вірусне відео і насмішили українців – реакція Мережі

Військові зняли вірусне відео про Маркіяна/ Фото: скриншот

Військові насмішили юзерів своїм відео.

Українські військові зняли кумедне відео на одній із заправок і насмішили українців.  

На відео троє військових жартома вирішують, що "краще квадроцикл чи мотоцикл". Один із військових пропонує запитати думку Маркіяна і наводить камеру на чоловіка, який наближається до них. Відео триває понад одну хвилину, проте Маркіян так і не доходить до військових.

"Вже пів на другу ночі. Ми повертаємося з "бабмаса". І вирішуємо, що нам робити далі. От Маркіян іде, він нам зараз розкаже, що краще – квадроцикл чи мотоцикл", - каже один із військових.

Під кінець відео військові вже самі починають сміятись.

Реакція Мережі

Користувачам соцмереж так сподобався жарт військових, що вони одразу почали поширювати відео і писати смішні коментарі до нього.

Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот / ©
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот / ©
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот / ©
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот / ©
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот / ©
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот / ©
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна / Фото: скриншот
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна Фото: скриншот / ©
Реакція Мережі на жарт військових про Маркіяна Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці ЗСУ показали, як рятуються від спеки за допомогою дрона і насмішили Мережу.

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