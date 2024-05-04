"Давайте запитаємо в Маркіяна": військові зняли вірусне відео і насмішили українців – реакція Мережі

Військові насмішили юзерів своїм відео.
Українські військові зняли кумедне відео на одній із заправок і насмішили українців.
На відео троє військових жартома вирішують, що "краще квадроцикл чи мотоцикл". Один із військових пропонує запитати думку Маркіяна і наводить камеру на чоловіка, який наближається до них. Відео триває понад одну хвилину, проте Маркіян так і не доходить до військових.
"Вже пів на другу ночі. Ми повертаємося з "бабмаса". І вирішуємо, що нам робити далі. От Маркіян іде, він нам зараз розкаже, що краще – квадроцикл чи мотоцикл", - каже один із військових.
Під кінець відео військові вже самі починають сміятись.
Реакція Мережі
Користувачам соцмереж так сподобався жарт військових, що вони одразу почали поширювати відео і писати смішні коментарі до нього.
Маркіян їде пояснювать за мотоцикл і квадрік pic.twitter.com/wsUL3nrLQC— Санчєс (@winchsashka) April 29, 2024
Нагадую, що було останнього разу, коли Маркіян дійшов. pic.twitter.com/WiPOo7UWC6— Hryhor II (@V0ltman) May 4, 2024
Поїздка, яка дасть відповіді на всі ваші запитання— Uklon (@uklon) May 3, 2024
Тільки зара, Маркіян підʼїде https://t.co/db19C7aIl0
Нагадаємо, бійці ЗСУ показали, як рятуються від спеки за допомогою дрона і насмішили Мережу.
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