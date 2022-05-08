Давня гра на витримку: в РНБО пояснили, чому Путін шантажує світ "ядерною кнопкою"

Давня гра на витримку: в РНБО пояснили, чому Путін шантажує світ "ядерною кнопкою"

Путін шантажує країни ЄС та Штати, щоб вони не допомагали Україні.

Президент Росії Володимир Путін постійно використовує ядерну зброю як елемент гібридної війни проти цивілізованого світу.

Центр протидії дезінформації при РНБО пояснив, чому кремлівський диктатор постійно погрожує "червоною кнопкою".

Зазначається, що політика ядерного шантажу — це давня "гра" на витримку від Путіна. Всі його "героїчні" завоювання супроводжувалися погрозами цивілізованому світу.

"Путін хизується цією зброєю як індульгенцією на розширення свого впливу під девізом "а навіщо нам такий світ, якщо там не буде Росії", — звернули увагу в РНБО.

Російські пропагандисти створили "ядерний психоз" і майже половина населення РФ прагне першою завдати тактичного ядерного удару по Україні.

Від часів Хрущова, ядерну війну стримувала стратегія взаємного гарантованого знищення. З приходом до влади Путіна тактична ядерна зброя є ключовим елементом доктрини "деескалації" черех ядерну ескалацію, пояснюють у Центрі протидії дезінформації.

Військові навчання "Захід" постійно відпрацьовують тактичні ядерні удари у напрямку Польщі та США. Від 2000 року концепція російської національної безпеки передбачає тактичні ядерні удари в локальних війнах. Так, у 2009 році секретар Радбезу РФ Патрушев припустив використання ядерної зброї проти неядерних держав. 2014 року Путін погрожував ядерною атакою у разі спроби втручання західних військових сил.

"Проте публічне заперечення ядерної атаки Росією зараз може свідчити про низьку ймовірність застосування цієї зброї", — вважають у РНБО.

Раніше очільник ЦРУ прокоментував, чи існує загроза ядерної атаки РФ по Україні.

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