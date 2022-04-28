"Дає хліб для майже 400 млн людей на планеті": Зеленський - про продовольчий потенціал України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стабілізувати світовий продовольчий ринок може український експорт.

Росія продовжує провокувати продовольчу кризу.

Про це Зеленський сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

“Говорили сьогодні також і про важливий не лише для України, а й для усього світу виклик - продовольчу кризу, яку провокує Росія продовженням війни проти нашої держави. Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті, і вже зараз ООН визнає, що зростання продовольчих цін цьогоріч спричинить голод для мінімум 47 млн людей у 81 країні світу. Ми маємо достатній потенціал, щоб не допустити такої продовольчої кризи, стабілізувати продовольчий ринок. Маємо всі товари, щоб постачати з наших портів в Одесі, Миколаєві, Херсонській та Запорізькій областях. Але частиною агресивної політики Росії, агресивної війни Росії проти нашої держави є саме блокада наших портів. А також свідомі для російської армії руйнації нашої виробничої бази, їхні кроки в цьому напрямку, зокрема, руйнування нашої аграрної бази", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Київ під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Зустріч Володимира Зеленського з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем