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Дайте хоч аптечку: окупанти залишають помирати на полі бою своїх поранених медиків

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Дайте хоч аптечку: окупанти залишають помирати на полі бою своїх поранених медиків

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти залишають на полі бою своїх поранених медиків. Хоча пропагандистки по російських каналах кажуть, що “своїх не кидають”.

Окупанти, які отримують на горіх від ЗСУ, кидають на полі бою своїх поранених медиків. Натомість обіцяють їм, що пришлють евакуацію.

Про це розповіла полонена медикиня, повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, жінка добровольцем пішла на війну. У першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили українські військові. Медикиня отримала поранення, проте вцілілі окупанти не стало забирати її, а залишили стікати кров’ю.

“Обіцяли, що таки заберуть. Я стала просити, щоб хоч якось закинули аптечку, бо піпешки закінчилися, а кровотеча не зупинялася ні в мене, ні в хлопців. Сподівалися, що евакуація таки буде. Але вже прийшло розуміння, що по нас не прийдуть”, - розповіла жінка.

Вже згодом її непритомну знайшли українські військові. Їй надали першу медичну допомогу та подарували ще один шанс на життя.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Краматорськ: випустили 14 ракет.

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