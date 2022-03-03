Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Дайте мені літаки": Зеленський звернувся з закликом до світу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Дайте мені літаки": Зеленський звернувся з закликом до світу

Офіс Президента України

Україні потрібні бодай літаки ще часів СРСР, щоб захищати свою територію, сказав президент.

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів надати Україні військові літаки, якщо в їхніх держав "немає сил, міцності закрити небо".

Про це президент сказав в інтерв’ю низці ЗМІ.

"Якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Чи це не справедливо, скажіть? І, коли мені кажуть: "ну, в нас є питання щодо літаків, там треба голосування, те чи інше", ми сказали – ми знайшли, де ці літаки. Ми у них знайшли всі ці літаки. Їх багато. Нові літаки. Вони дуже дорогі, вони дорожчі від людського життя. Ок. Ми знайшли літаки ще часів Радянського Союзу. Можна нам такі літаки отримати? Можна нам отримати, щоб ми відповідали на своїй землі? Не на території Росії, не на території Білорусі, а на суто українській землі відповідали всім цим установкам, які по нас стріляють, по танках тощо", – розповів Зеленський.

Президент поспілкувався з представниками західних ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками західних ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 3 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація