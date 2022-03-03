"Дайте мені літаки": Зеленський звернувся з закликом до світу

Україні потрібні бодай літаки ще часів СРСР, щоб захищати свою територію, сказав президент.

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів надати Україні військові літаки, якщо в їхніх держав "немає сил, міцності закрити небо".

Про це президент сказав в інтерв’ю низці ЗМІ.

"Якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Чи це не справедливо, скажіть? І, коли мені кажуть: "ну, в нас є питання щодо літаків, там треба голосування, те чи інше", ми сказали – ми знайшли, де ці літаки. Ми у них знайшли всі ці літаки. Їх багато. Нові літаки. Вони дуже дорогі, вони дорожчі від людського життя. Ок. Ми знайшли літаки ще часів Радянського Союзу. Можна нам такі літаки отримати? Можна нам отримати, щоб ми відповідали на своїй землі? Не на території Росії, не на території Білорусі, а на суто українській землі відповідали всім цим установкам, які по нас стріляють, по танках тощо", – розповів Зеленський.