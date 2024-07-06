"Дайте можливість жити": Україна просить Польщу закрити небо над західними регіонами

Польща та Литва пообіцяли сприяти розвʼязанню питання захисту неба над Україною.
Польська система протиповітряної оборони на її східних кордонах могла б допомогти захистити західні регіони України від російських ракет. Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк звернулася з проханням розглянути таку можливість до маршалки польського Сенату Малгожати Кідави-Блонської.
Про це повідомив сайт Верховної Ради України.
Зустріч, у якій також брала участь спікерка литовського Сеймасу Вікторія Чмілітє-Нільсен, відбулася у Вільнюсі з нагоди відзначення Дня державності Литви.
"Сьогодні говорили про гуманітарний захист України. Під гуманітарним захистом я в першу чергу маю захист права українців на життя. А це — захист міст та енергетичної інфраструктури від ракетних атак з боку Росії. Знову, як і два з половиною роки тому, Україна благає: закрийте небо! Дайте можливість жити!", – сказала під час зустрічі Кондратюк.
Віцеспікерка зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили або суттєво пошкодили 70% енергетичних об'єктів та 250 тисяч житлових будинків.
"Крім того, я попросила спікерку литовського Сеймаса Вікторію Чмілітє-Нільсен озвучити це прохання на саміті спікерів країн НАТО, який уже в понеділок відбудеться у Вашингтоні, напередодні ювілейного саміту НАТО", – повідомила Кондратюк.
Представниці Польщі та Литви пообіцяли зробити усе можливе, щоб розвʼязати питання захисту неба над Україною.
"Якщо НАТО не готове прийняти Україну до своїх лав у розпал війни, нам треба вимагати від країн Альянсу достатньо ресурсів на те, щоб стримувати і перемагати ворога і забезпечувати українцям право на життя!", – заявила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
Нагадаємо, Столтенберг розповів, на що може розраховувати Україна після саміту НАТО у Вашингтоні. За його словами, липневий саміт Альянсу має створити для України "міст до членства в Альянсі" та дуже потужний пакет підтримки.
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