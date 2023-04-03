Дайте нам більше техніки і ви побачите, як горять російські танки — Ігнат

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що дуже хотів би побачити ці танки в дії, поки триває війна в Україні. Тобто у деяких людей з комерційної точки зору є мрія тестувати свою техніку в реальних бойових умовах.

В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат погодився з твердженням.

“Ми кажемо — дайте нам більше і ви побачите, як горять російські танки і палають російські літаки. Про яку ескалацію далі йдеться, якщо вони в своїх шоу заявляють, що будуть бомбити Лондон, Берлін, Вашингтон та Париж? Наші західні партнери все це бачать і чують і тому вони нам допомагають. Ми очікуємо на допомогу, нам треба більше. Територія України за розмірами така ж як у Франції. Але у них багатоцільових винищувачів — 220. Скільки Україні треба винищувачів, будучи охопленою? Нам треба більше, але їх треба утримувати і на це йдуть величезні кошти”, - наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що F-16 багатоцільовий винищувач, який здатний стати основною бойовою машиною Повітряних сил і надійно закривати наш повітряний простір разом з західними засобами ППО.

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