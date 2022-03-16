"Дайте нам зброю, ми будемо захищати" - Кличко про настрої мешканців зруйнованих будинків у Києві

Мешканці зруйнованих будинків у Києві відмовляються евакуюватися і хочуть захищати столицю.

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про поточну ситуацію в столиці і патріотичні настрої людей, будинки яких цинічно розбомбили російські окупанти.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону, який транслюється і на 1+1.

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"Ми прораховуємо різні варіанти розвитку подій і навіть погані, готуємося до різних варіантів. Наші військові зараз показують дуже добру підготовку і ключове в цих умовах - це не техніка і не зброя, це дух наших військових, який вони показують. Росіяни кидають техніку, не мають бажання (воювати. - Ред.), дуже велика частина військ мають не дуже добрий настрій. Такі випадки, як вчора і сьогодні відбувалися у Києві, обстріли житлових кварталів - вони не сіють паніку, навпаки я звертаюся до людей, перебуваючи на місці, евакуюватися, якщо треба, перевезти їх на західну Україну. Що цікаво, люди більш озлоблені, вони кажуть: "Ми нікуди не поїдемо, це наші домівки, наше місто. Будь-ласка, дайте нам зброю, ми будемо захищати". Такі емоції у людей, жодної паніки. Більше того, ненависть до тих загарбників, які бомбардують наші будинки, додає ще більший поштовх ще більше захищати і знищувати кожного, хто прийшов зі зброєю на нашу землю", - сказав Кличко.

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