"Дайте Путіну вільний вихід, щоб зберегти обличчя": олігарх Тіньков звернувся з закликом до Заходу щодо війни

"Дайте Путіну вільний вихід, щоб зберегти обличчя": олігарх Тіньков звернувся з закликом до Заходу щодо війни

Російський олігарх Олег Тіньков закликав зупинити "бійню" в Україні і дати можливість президентові РФ Володимирові Путіну вийти з цієї війни, зберігши обличчя.

Бізнесмен попросив країни Заходу проявити гуманність і раціональність.

Про це йдеться у повідомленні Тінькова в Мережі 19 квітня.

"Шановний "колективний Заходе", будь ласка, дайте пану Путіну вільний вихід, щоб зберегти його обличчя і зупинити цю бійню", – написав олігарх.

Він також попросив західні країни бути раціональнішими і гуманнішими.

"Я не бачу жодного бенефіціара цієї божевільної війни! Гинуть невинні люди та солдати. Генерали, прокинувшись з похмілля, зрозуміли, що в них гавно-армія", – йдеться у дописі Тінькова.

"Звичайно є дебіли, що малюють "Z", але дебілів у будь-якій країні 10%. 90% росіян проти цієї війни!" – додав олігарх, попри те, що війну проти України, за даними соцопитувань, підтримують 85% росіян.

Нагадаємо, 25 березня Британія запровадила санкції проти Тінькова, які загрожували затриманням бізнес-джетів та яхт, а також забороною входити до портів, літати у повітряному просторі та заходити на посадку в британських аеропортах Великої Британії. Проте вже наступного дня британська влада прибрала згадку про транспортні санкції поряд з прізвищем Тінькова.

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