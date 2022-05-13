"Дайте їм по балді": полонений окупант закликає дружину штурмувати військову частину, бо хоче на обмін (відео)

"Дайте їм по балді": полонений окупант закликає дружину штурмувати військову частину, бо хоче на обмін (відео)

Російський окупант, який 9 травня здався в полон ЗСУ, тепер хоче додому і сподівається потрапити до обмінного списку. Задля цього він у телефонній розмові з дружиною закликає її допомогти.

Так, російський окупант закликає дружину разом із рідними інших полонених об’єднатися.

Про це свідчить відеозапис телефонної розмови полоненого, опублікований СБУ.

"Треба, щоб ви почали штурмувати нашу частину, де ми служимо, щоб нас подали в списки на обмін. Тому що ми вважаємось як безвісти зниклі. Змовтеся якось і дайте їм по балді", – розповідає дружині окупант.

А побачивши власного сина під час відеодзвінка, полонений починає плакати.

"Він та його співслужбовці не замислюються, що від російського вторгнення в Україну вже постраждали безліч українських дітей, а 225 – убито. Окупанта більше турбує власна доля", – зазначили в СБУ.

Там додали, що слідчі документують усі покази полоненого, і він відповідатиме за свої дії перед законом.

Нагадаємо, українська розвідка перехопила телефонну розмову російського військового, в якій він розповів дружині, що комбат наказав кинути гранату у підвал, де переховувалися четверо маленьких дітей.

#пошукзниклих: допоможіть знайти Надію Ломакіну, Віталія Васильєва та Наталію Левченко

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