Дайте зброю: Зеленський попросив у Заходу "повної допомоги", щоб відбити у росіян бажання воювати

Дайте зброю: Зеленський попросив у Заходу "повної допомоги", щоб відбити у росіян бажання воювати

Зеленський подякував міжнародним партнерам, які піднімали це питання у Давосі.

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати Україні необхідну зброю, щоб стримати натиск росіян на сході.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні увечері 25 травня.

Зеленський прокоментував рішення Кремля дозволити брати на контрактну службу людей старшого віку.

"Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання", — зазначив президент.

Для того, щоб "відбити" у росіян бажання воювати, за словами Зеленського, потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України.

"Повна допомога! Без винятків, без обмежень. Достатня, щоб перемогти. Ось про що говорять ті, хто справді цінує людей.

І я вдячний усім, хто говорив про це зокрема і в Давосі. Хто говорить про це на сторінках ЗМІ й у столицях провідних держав. Попри тиск від усіх, хто застряг у ХХ столітті, коли інтересами народів справді часто торгували заради спроб задовольнити апетит диктаторів", — підсумував він.