Дають камінь і змушують ним здирати татуювання: у Маріуполі окупанти вигадують нові знущання у фільтраційних таборах

Дають камінь і змушують ним здирати татуювання: у Маріуполі окупанти вигадують нові знущання у фільтраційних таборах

Методи знущань росіяни використовують різноманітні: і психологічні, і фізичні.

Російські окупанти створили чотири фільтраційні табори для маріупольців, яких депортують до РФ. У таких таборах цивільне населення міста піддають різноманітним тортурам.

Про це під час брифінгу в медіацентрі "Україна" розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, українських держслужбовців там кидають за ґрати через їхнє місце роботи. Більше того, карають навіть родичів таких людей.

"Потрапляє в фільтраційний табір подружжя із 2-річною дитинкою. Окупанти, довідавшись, що вже доросла донька цих людей працює на державній службі, заявляють: ми забираємо у вас дитину, бо не хочемо, щоб ви ще одну нацистку виховали", — розповів мер Маріуполя.

За словами Бойченка, методи знущань росіяни використовують різноманітні: і психологічні, і фізичні. Особливо щодо чоловіків, які мають бодай якісь татуювання на тілі.

"Якщо їм татуювання видаються схожими до, як вони вважають, націоналістичних символів, вони дають хлопцю камінець і кажуть: стирай. І він стирає зі шкіри ці татуювання, а росіяни регочуть. Це відбувається у Маріуполі, у 21 столітті", - наголосив Бойченко.

За даними мерії Маріуполя, відомо про чотири фільтраційних табори в межах міста, в яких тримають громадян перед депортацією в РФ. Зокрема, там перебувають понад 20 тисяч осіб. У сусідньому селі Безіменне також є табір, в якому утримують від 5-7 тисяч громадян.

Президент України Володимир Зеленський порівняв "фільтраційні" табори окупантів із концентраційними таборами, які свого часу будували нацисти.

Нагадаємо, 29 квітня полк "Азов" розповів про хроніку оборони Маріуполя та оприлюднив дані про знищену його бійцями техніку російських окупантів.