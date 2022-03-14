ДБР оголосить кремлівського пропагандиста Соловйова в міжнародний розшук

Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Соловйова в міжнародний розшук.

Державне бюро розслідувань найближчим часом оголосить російського пропагандиста Володимира Соловйова, який публічно виправдовує війну в Україні, в міжнародний розшук.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними ДБР, 14 березня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою, російському телеведучому, пропагандисту, члену правлячої політичної партії "Єдина Росія" Володомиру Соловйову.

У ДБР наголошують, 11 березня за результатом зібраних доказів у кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків - загибелі людей.

"Російський пропагандист системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, у тому числі через проведення воєнних дій та знищення військової інфраструктури та мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Соловйова в міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений до закордонних колег.

Читайте також: