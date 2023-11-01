ДБР опублікувало аудіозапис розмови нардепа, який організував схему виїзду за кордон ухилянтів

Нардеп надає інструкції, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію.

СБУ спільно з ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата, який організував схему для незаконного виїзду за кордон ухилянтів. ДБР опублікувало аудіозапис, на якому нардеп надає інструкції, як оформити виїзд за кордон.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, слідчі опублікували аудіозапис на якому народний депутат інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію.

“Потрібно буде, щоб цей твій… Зв’язався з “Д”, я дам контакт, надішли мені його номер телефону. Він укладе з ним договір від “Медіаоборони” на волонтерство. Пропише, що йому потрібно привезти, оскільки так не можна ні виїхати, ні заїхати. Виїжджати треба автотранспортом”, - сказав нардеп.

Нагадаємо, що народним депутатом, про якого йде мова, може бути Олександр Дубінський.

Читайте також: