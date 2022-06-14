ДБР підозрює у держзраді командира корабля РФ "Адмірал Макаров", який перебіг на бік ворога 2014-го

ДБР підозрює у держзраді командира корабля РФ "Адмірал Макаров", який перебіг на бік ворога 2014-го

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді командиру корабля РФ "Адмірал Макаров".

Йдеться про колишнього капітана 2 рангу військової частини, що дислокувалась в Криму до до анексії. Нині він командир російського фрегата "Адмірал Макаров", адже 2014-го перебіг на бік ворога.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що під час анексії півострова він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Більше того, уродженець Вінниччини присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському Чорноморському флоті.

Вже під час повномасштабного вторгнення 2022-го дезертир повернувся до України. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

Наразі слідчі ДБР повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Як повідомлялося, депутатці Маріупольської міської ради, яка добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією РФ на території міста Маріуполя, заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

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