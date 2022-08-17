ДБР почало розслідування стосовно українських бізнесменів, які під час війни втекли з країни: про кого йдеться

ДБР почало досудове розслідування за фактом оприлюднених журналістами “Української правди” даних щодо виїзду за межи України бізнесменів.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом оприлюднених журналістами “УП” даних щодо виїзду під час воєнного стану до Монако військовозобов’язаних громадян України. Серед них – відомі українські бізнесмени та політики.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

“У рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів”, - наголосили в ДБР.

Зазначимо, що журналісти “Української правди” оприлюднили фільм про українських бізнесменів, які під час війни виїхали за межи країни або не повернулися до неї у відзначений термін. Серед таких людей: олігарх Костянтин Жеваго, який подорожує на величезній яхті, сім’я колишнього нардепа забороненої партії “ОПЗЖ” Григорія Суркіса, а також дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Нагадаємо, арабський бізнесмен захищає кордони України та тренує українських воїнів.

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