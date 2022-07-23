ДБР повідомило про підозру в держзраді колишньому заступнику секретаря РНБО Сівковичу

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ за шпигунство.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, 5-а служба Федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Очолив її начальник 9 ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресорки. До своєї протиправної діяльності вони залучили й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебрались" до Москви, зокрема Володимира Сівковича. Також у злочинну групу входив ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який у свою чергу залучив до групи інших громадян України.

"Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України. Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у москві "політичний офіс", працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. А насправді проводили розвідувально-підривну діяльністю проти України. Вони залучали до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Володимиру Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).

Нагадаємо, уряд України пропонує карати зрадників, які отримують російські паспорти.

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