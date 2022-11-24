ДБР провела обшуки у енергетичній компанії VS Energy: можуть мати відношення до депутатів з РФ

ДБР провела обшуки у енергетичній компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго.

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до контролю над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, ДБР спільно з СБУ та прокуратурою провели обшуки в енергетичній компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго.

З’ясувалося, що високопосадовці та депутати РФ могли мати прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, йдеться про частки в статутних капіталах: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

В той же час ще 11 листопада Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути особи підконтрольні високопосадовцям та депутатам з Росії.

Що відомо про відключення світла в Україні

В Україні 23 листопада, після ракетної атаки з боку російських окупантів, понад 10 областей країни залишилися без електроенергії, інтернету, зв'язку та води. Поцілили росіяни в об'єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки.

Ліквідувати наслідки атаки почали відразу після того, як пролунав відбій повітряної тривоги.

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