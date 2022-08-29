ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"В умовах військової агресії РФ проти України дуже важливо перевіряти факти перед тим, як розповсюджувати "зраду" на кшталт "проти генерала порушили справу за захист аеропорту". ДБР не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні. Інформуємо, що Бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища", - йдеться у повідомленні.

Так, у межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю.

Державне бюро розслідувань відкрило справу проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса через незаконний захист аеропорту "Київ" упродовж лютого-березня 2022 року. Коментар Кривоноса на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, у Гостомелі нарахували збитків на 9,5 млрд грн через російське вторгнення.

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