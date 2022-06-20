ДБР відкрила п'ять кримінальних проваджень щодо народних депутатів, підозрюваних у держзраді та колабораціонізмі

ДБР відкрила п'ять кримінальних проваджень щодо народних депутатів, підозрюваних у держзраді та колабораціонізмі

Державна зрада та колабораціонізм є пріоритетними під час воєнного стану в Україні.

Наразі ДБР відкрила п'ять кримінальних проваджень щодо народних депутатів, які підозрюються у співпраці з російськими окупантами.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян.

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За її словами, щодо державної зради відкрито чотири кримінальні провадження та одне провадження стосовно колабораціонізму.

“Крім представників "ОПЗЖ", під суд відправили і інших народних депутатів — зокрема депутата Ковальова, який перебуває зараз на Херсонщині. Йому повідомлення про відкриття провадження. Наступним кроком буде вручення йому підозри”, - наголосила Тетяна Сапьян.

Нагадаємо, що у Херсоні окупанти викрали списки виборців.

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