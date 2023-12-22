ДБР викрило чергових зрадників, які допомагали російським окупантам: стали відомі подробиці

Державне бюро розслідувань викрило чергових спільників окупантів, які після повномасштабного вторгнення добровільно перейшли на бік військових РФ.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Правоохоронці викрили чергових зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з окупантами.

“Суд визнав винним у колабораційній діяльності бізнесмена з Херсонської області (ч. 7 ст. 111-1 КК України), який після початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов працювати на окупантів. Йому призначено 15 років тюрми. Також 15 років з конфіскацією майна отримала колишня ревізор-інспектор одного з відділів Державної податкової служби в Маріуполі Донецькій області”, - розповіли в ДБР.

Там також додали, що підозру отримали три колишніх правоохоронці, які у 2023 році обійняли посади у так званій “філії Волгоградської академії”, яку окупанти створили в Донецьку.

“Заочну підозру оголошено колишньому рятувальнику з міста Старобільськ Луганської області, який після початку російського повномасштабного вторгнення добровільно обійняв посаду заступника начальника пожежної частини окупантів. Всі фігуранти підозрюються у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна”, - додали у ДБР.

Нагадаємо, що унаслідок знищення трьох ворожих бомбардувальників Су-34 є загиблі серед росіян.

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