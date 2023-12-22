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ДБР викрило чергових зрадників, які допомагали російським окупантам: стали відомі подробиці

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ДБР викрило чергових зрадників, які допомагали російським окупантам: стали відомі подробиці

ДБР

Зрадники та колаборанти добровільно перейшли на бік росіян.

Державне бюро розслідувань викрило чергових спільників окупантів, які після повномасштабного вторгнення добровільно перейшли на бік військових РФ.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Правоохоронці викрили чергових зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з окупантами. 

“Суд визнав винним у колабораційній діяльності бізнесмена з Херсонської області (ч. 7 ст. 111-1 КК України), який після початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов працювати на окупантів. Йому призначено 15 років тюрми. Також 15 років з конфіскацією майна отримала колишня ревізор-інспектор одного з відділів Державної податкової служби в Маріуполі Донецькій області”, - розповіли в ДБР.

Там також додали, що підозру отримали три колишніх правоохоронці, які  у 2023 році обійняли посади у так званій “філії Волгоградської академії”, яку окупанти створили в Донецьку.

“Заочну підозру оголошено колишньому рятувальнику з міста Старобільськ Луганської області, який після початку російського повномасштабного вторгнення добровільно обійняв посаду заступника начальника пожежної частини окупантів. Всі фігуранти підозрюються у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна”, - додали у ДБР.

Нагадаємо, що унаслідок знищення трьох ворожих бомбардувальників Су-34 є загиблі серед росіян.

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Дата публікації
Перегляди
256
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