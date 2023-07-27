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ДБР викрило посадовців військкоматів Рівненщини, які жорстоко побили військового

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ДБР викрило посадовців військкоматів Рівненщини, які жорстоко побили військового

Державне бюро розслідувань

У них знайшли наркотики та биту, якою били військового.

В Україні правоохоронці викрили керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. У одного з посадовців знайшли наркотичні речовини.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, слідчі викрили посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього.

“Полковник і підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити і побили чоловіка. Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення “виховних заходів” у хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення”, - розповіли в ДБР.

Напередодні вдень працівники ДБР провели шість обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах посадовців. У них виявили й вилучили телефони, один з яких належить потерпілому.

“За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка. У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин. Посадовця затримано. Йому оголошено про підозру в незаконному зберіганні психотропних речовин із метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років із конфіскацією майна. Керівнику обласного ТЦК та СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України)”, - додали в ДБР.

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Дата публікації
Перегляди
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