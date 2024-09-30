ДБР затримало колишнього інспектора колонії за колабораціонізм

ДБР оголосило підозру колишньому інспектору колонії за колабораційні дії, які можуть призвести до 15 років ув'язнення.

ДБР спільно з СБУ затримали колишнього співробітника «Дар’ївської колонії», який працював на окупантів під час захоплення Херсонщини. Після звільнення регіону він пішов на службу в ТЦК в Одеській області.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Колишній інспектор колонії під час окупації Херсонської області працював на загарбників, виконуючи обов'язки в захопленому закладі. Після звільнення регіону він залишився на підконтрольній Україні території.

Чоловік, мобілізований до ТЦК в Одеській області, вручав повістки, заперечуючи свою співпрацю з окупантами під час роботи в захопленій колонії. Працівники ДБР, провівши слідчі дії, виявили документацію про колонію та допитали свідків, викривши його як колабораціоніста. Йому оголошено підозру за колабораційні дії, що передбачає до 15 років позбавлення волі. Фігуранта затримано, зараз вирішується питання про запобіжний захід. Процесуальне керівництво здійснює Херсонська спеціалізована прокуратура.

Нагадаємо, правоохоронець із Сумської області за гроші продавав дані про блокпости та паролі мешканцям прикордоння

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