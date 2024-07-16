Де атакував і штурмував ворог: Генштаб ЗСУ назвав найгарячіші напрямки фронту

Дуже "спекотно" зараз на Покровському напрямку. Минулої доби ворог намагався там витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Протягом попередньої доби на фронті в Україні відбулось 119 бойових зіткнень. Зокрема, Сили оборони відбили 31 штурмову дію окупантів на Покровському напрямку.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 16 липня.

Російські атаки по Україні та ЗСУ

За добу 15 липня російські війська завдали по позиціях українських військ та населених пунктах один ракетний удар, 131 авіаудар, скинувши 135 керованих авіаційних бомб, задіяли для ураження 909 дронів-камікадзе, здійснили 4323 обстріли, з них 139 – із РСЗВ.

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Ворожих авіаударів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Ветеринарне, Борщове, Глибоке, Веселе, Білий Колодязь Харківської області; Серебрянське лісництво; Торське, Часів Яр, Катеринівка, Єлізаветівка, Старомлинівка, Макарівка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Желанне, Іванівка, Новоселівка Перша Донецької області; Отрадокам’янка, Миколаївка, Токарівка Херсонської області.

Ситуація на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку протягом доби відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Для підтримки штурмових дій окупанти активно задіювали авіацію.

На Куп’янському напрямку зафіксовані п’ять ворожих атак. Українські захисники відбивали штурмові дії біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили вісім російських атак у районах населених пунктів Невське Луганської та Терни Донецької областей.

На Сіверському напрямку українські бійці відбили сім штурмових дій поблизу Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

На Краматорському напрямку захисники зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку російські загарбники влаштували 14 атак. Вони концентрували свої зусилля у напрямку Нью-Йорка та Північного. Ворог підтримував свої дії ударами бомбардувальної та штурмової авіації.

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На Покровському напрямку українські війська відбили 31 штурмову дію в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес та Яснобродівка Донецької області. Там агресор за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати противника в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки. Там окупанти 17 разів намагались захопити українські укріплення.

На Времівському напрямку російська армія здійснила сім безуспішних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі безуспішно штурмували позиції українських військ у районі Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, захисники відбили три невдалі штурми ворожої піхоти.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

Водночас Сили оборони України виснажують російських окупантів вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Так, 15 липня українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, двох засобах ППО, РЛС та станції РЕБ противника.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова про підготовку Росією наступу з півночі, і заявив, що ці слова "трохи не так зрозуміли".

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