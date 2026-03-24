Кремль почав масштабний наступ по всьому фронту, але в армії Путіна катастрофа: огляд бойових дій на "нулі" (мапа)

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Росіяни активізували наземні атаки по всій лінії фронту, фактично розпочавши весняно-літню наступальну кампанію 2026 року. Попри залучення значних резервів, важкої бронетехніки та десятків тисяч піхотинців, ворог наражається на міцну оборону Збройних Сил України. Сили оборони не лише завдають росіянам катастрофічних втрат, але й перехоплюють ініціативу, вибиваючи диверсантів та повертаючи втрачені раніше позиції.

ТСН.ua зібрали розгорнутий аналіз оперативної ситуації на фронті.

Заява Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив різке зростання інтенсивності бойових дій. За його словами, противник намагався прорвати оборонні порядки українських військ одразу на кількох стратегічних напрямках. Лише за чотири дні (з 17 до 20 березня) ворог провів 619 штурмових дій.

Реклама

Основний удар окупанти зосередили на Покровському (163 атаки) та Олександрівському (96 атак) напрямках. Не менш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському, Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках.

Сирський пояснив тактику агресора: ворог розраховує використати весняні погодні умови (зокрема тумани), щоб знизити ефективність української аеророзвідки, дронів та артилерії. Однак ціна таких «м’ясних штурмів» виявилася для РФ непідйомною.

«Командування військ рф кинуло у „м’ясні штурми“ десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для агресора катастрофічною. За чотири доби інтенсивних штурмових дій ворог втратив понад 6090 військовослужбовців убитими й пораненими. Тоді як протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими», — наголосив головнокомандувач.

Сирський підкреслив, що українські війська отримали необхідне поповнення, боєприпаси та на окремих напрямках перейшли до тактики активної оборони, проводячи власні наступальні дії.

Реклама

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 березня загальні бойові втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення склали близько 1 289 840 осіб.

Лише за минулу добу Сили оборони України ліквідували 890 загарбників. Також ворог втратив 6 танків, 3 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню.

Крім того, знищено один гелікоптер, 1 023 безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також 180 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Успіхи ЗСУ: дані ISW про просування та зачистку міст

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують слова головкома. Фахівці зазначають, що втрати у понад 8 тисяч осіб за тиждень є невідновлюваними для армії РФ і суттєво обмежать її здатність проводити операції в довгостроковій перспективі. Аналітики сумніваються, що Росії вдасться захопити «Пояс фортець» (Слов’янсько-Краматорську агломерацію) у 2026 році.

Реклама

Натомість ЗСУ демонструють успіхи. Західні експерти зафіксували, що українські війська нещодавно просунулися на Слов’янському напрямку (район західного Закітного).

Окрім того, Сили оборони вибили російських диверсантів із тактичного району Костянтинівка — Дружківка.

Лінія фронту / © Інститут вивчення війни (ISW)

«Геолоковані записи, опубліковані 23 березня, показують, як українські війська очищають будівлю, зайняту Росією, на півдні Костянтинівки, що свідчить про те, що українські війська повернули цю позицію», — констатують в ISW.

Водночас аналітики Deep State додають, що ворог мав просування лише поблизу Залізничного.

Реклама

Лінія фронту / © Deepstatemap

Повернення важкої бронетехніки на фронт

З настанням весни та висиханням ґрунтів росіяни знову почали кидати у бій металобрухт. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив застосування бронетехніки.

«Після того, як відійшла зима наші підрозділи розвідувальних БПЛА по лінії фронту на Лиманському, Покровському, Костянтинівському напрямках фіксували застосування ворогом броньованої техніки та інших транспортних засобів, щоб якось розвинути свій успіх», — зазначив Демченко.

При цьому він зауважив, що безпосередньо на державному кордоні з РФ такого накопичення техніки поки не спостерігається.

Аналіз гарячих точок від військового та Генштабу

Детальну картину контактних боїв описує український військовослужбовець 25-ї бригади з позивним «Мучной». З його зведення випливає, що ситуація складна, але контрольована:

Реклама

Костянтинівський напрямок: у промзоні мікрорайону Цинковий ворог намагається зачепитися за руїни. Українські воїни блискуче відпрацювали по групі окупантів у будівлі цегельного заводу (замінували підхід і знищили об’єкт). Проте ворог тисне і з півдня (район Декоративний), закидаючи піхоту в міську забудову після авіаударів.

Мапи Генштабу / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Покровський напрямок: найкритичніша ділянка — село Гришине. Росіяни намагаються давити масою та живою силою, обходячи стабільний контроль ЗСУ. Вирішальними стануть бої за район фермерських забудов. Якщо ворога не зупинити там, під загрозою опиниться логістика до Новоолександрівки та Василівки.

Також, українські військовослужбовці провели зачистку села Міньківка на Донеччині від російських окупантів.

Як повідомили військові полку «Скеля», ці дії дозволили зірвати потенційне просування ворога та стабілізувати ситуацію на цьому напрямку.

Реклама

Під час боїв штурмовики також деблокували позиції суміжного підрозділу, розгорнули нові спостережні пункти та завдали втрат противнику — знищено понад 40 російських військових.

Як зазначає Генштаб, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 34 штурмові дії агресора в районах Торецька, Мирнограда та самого Покровська.

Лінія фронту / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За словами «Мучного», ситуація на Олександрівському напрямку залишається нестабільною «сірою зоною». Проте є позитив: у районі Єгорівки підрозділи ЗСУ акуратно заходять з боку Данилівки, просочуючись вперед і розширюючи плацдарм.

Лінія фронту / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Паралельно триває планомірна зачистка Вербового, де українські військові крок за кроком вибивають противника. Найважчою точкою залишається Калинівське-Новомиколаївка через тотальний контроль неба ворожими FPV-дронами.

Реклама

За оцінкою Генштабу, на гуляйпільському напрямку відбулося 18 штурмів поблизу Гуляйполя та Залізничного.

Лінія фронту / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, також контратаки українських військових на стику Запорізької та Дніпропетровської областей зірвали частину планів російських окупантів. Це дозволило виграти щонайменше один-два місяці для посилення оборони.