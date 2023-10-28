Де атакують окупанти: Генштаб повідомив останні новини з передової

Протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки, де наші захисники відбили п'ять атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала п'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще чотирьох по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вісім артилерійських засобів, два склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" і три засоби протиповітряної оборони противника", - звітує Генштаб.

Нагадаємо, британська розвідка назвала вирішальний фактор у деокупації лівобережжя Херсонської області.

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