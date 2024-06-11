"Де б ти не був": дружина загиблого воїна повідомила стать майбутньої дитини на його могилі – фото

Військовий загинув на війні і не встиг дізнатися стать майбутньої дитини.
Лейла Крупа – дружина загиблого військового Володимира Крупи – приїхала на його могилу, щоб дізнатися стать їхньої майбутньої дитини.
Жінка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.
Лейла пообіцяла Володимирові, що в той день, коли можна буде дізнатися стать майбутньої дитини, прийти до нього, де б він не був.
"У КОЖНОГО СВОЄ ГЕНДЕР ПАТІ...Якось ми говорили з тобою коханий, що я обовʼязково в цей день приїду до тебе, де б ти не був, обіцяли, що будемо дізнаватися разом.. не так…та я тут, біля тебе моя булочка..у нас тепер сімʼя. Запалився рожевий вогник – наша майбутня Соломія – імʼя ,яке ти обрав… Я знаю, як ти чекав, який був щасливий…тепер ти дивишся на нас і оберігаєш… Наша Крупиночка обовʼязково буде знати, що наш тато Герой. Кохаю тебе крізь простір і час", - йдеться у дописі Лейли.
Лейла Крупа також опублікувала аудіозапис, де її чоловік з ніжністю розповідав, що він буде самим щасливим чоловіком на світі, коли дізнався про її вагітність.
Володимир Крупа (позивний "Вамп") загинув у лютому 2024 року. Відомо, що пара планувала вінчання та спільний відпочинок, коли військовий мав приїхати у відпустку.
Нагадаємо, у Києві чоловік вдарив дружину військового через українську мову – ким виявився нападник і що йому загрожує.
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