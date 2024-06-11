"Де б ти не був": дружина загиблого воїна повідомила стать майбутньої дитини на його могилі – фото

Лейла Крупа – дружина загиблого військового Володимира Крупи – приїхала на його могилу, щоб дізнатися стать їхньої майбутньої дитини.

Жінка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Лейла пообіцяла Володимирові, що в той день, коли можна буде дізнатися стать майбутньої дитини, прийти до нього, де б він не був.

"У КОЖНОГО СВОЄ ГЕНДЕР ПАТІ...Якось ми говорили з тобою коханий, що я обовʼязково в цей день приїду до тебе, де б ти не був, обіцяли, що будемо дізнаватися разом.. не так…та я тут, біля тебе моя булочка..у нас тепер сімʼя. Запалився рожевий вогник – наша майбутня Соломія – імʼя ,яке ти обрав… Я знаю, як ти чекав, який був щасливий…тепер ти дивишся на нас і оберігаєш… Наша Крупиночка обовʼязково буде знати, що наш тато Герой. Кохаю тебе крізь простір і час", - йдеться у дописі Лейли.

Лейла Крупа на могилі свого чоловіка оголосила стать майбутньої дитини / Фото: Instagram

Лейла Крупа на могилі свого чоловіка оголосила стать майбутньої дитини / Фото: Instagram

Лейла Крупа також опублікувала аудіозапис, де її чоловік з ніжністю розповідав, що він буде самим щасливим чоловіком на світі, коли дізнався про її вагітність.

Володимир Крупа (позивний "Вамп") загинув у лютому 2024 року. Відомо, що пара планувала вінчання та спільний відпочинок, коли військовий мав приїхати у відпустку.

Нагадаємо, у Києві чоловік вдарив дружину військового через українську мову – ким виявився нападник і що йому загрожує.

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