Де будуть наступні "жести доброї волі" росіян: експерт назвав напрямки

Роман Світан вважає, що у росіян - слабка оборона на півдні, аж до Криму, і на Луганщині.

Наступні "жести доброї волі" окупантів можливі у Херсонській і Запорізькій областях.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю виданню "Главред".

ЗАЕС

Експерт не виключає вихід російських військ із Запорізької АЕС.

"Вони вже почали підготовку до таких дій. Але це політичне рішення, ухвалене в основному під тиском МАГАТЕ і тиском на "Росатом". Такого роду санкційний і політичний тиск змусить росіян вийти з Запорізької АЕС для того, щоб станція могла працювати в безпечному режимі. Це не стане глобальним відходом росіян з Енергодара", - сказав Світан.

Південь

Водночас, він зауважує, що у Херсонській і Запорізькій областях у росіян немає реальної підготовки до оборони. За словами експерта, реальні оборонні укріплення та інженерні споруди окупанти починають будувати на вході в Крим: йдеться про Чонгар, Арбатську Стрілку і Перекоп в районі Армянська.

Луганщина

Роман Світан припускає, що "росіяни зимуватимуть на Донбасі в кордонах до 24 лютого". На його думку, ворог не зможе обороняти північ Луганської області.

"Росіяни відійдуть за Сіверський Донецьк у бік Луганська, спробують там зміцнитися і утримати Донецьку агломерацію. Поки що більше ніде не видно серйозних укріпрайонів противника, які могли б утримати наші війська", - підсумував він.

Раніше екскомандувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес назвав дату, коли ЗСУ звільнять Крим. А от американський колега Залужного, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі назвав звільнення Криму воєнним шляхом малоймовірним.

Водночас, військовий експерт Сергій Грабський не виключає, що російські війська навесні можуть піти в масований контрнаступ.

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