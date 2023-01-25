Де будуть зосереджені бої в Україні навесні: офіцер розвідки Британії дав прогноз розвитку війни

Експерт певен, що українці навчаться користуватися західними танками швидше, ніж за 20 тижнів.

Британський експерт розповів, чого очікувати від війни в Україні, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним, навесні 2023-го.

Про це заявив експерт з безпеки та колишній високопоставлений офіцер британської розвідки Філіп Інгрем в інтерв'ю Sky News.

На його думку, наступна фаза війни між Росією та Україною не зможе початися весною через погоду, а зокрема те, що у цей період грунт занадто м'який.

"Наступний етап війни не може відбутися, якщо ґрунт занадто м’який. Ранньою весною надто болотисто", - пояснив він.

За його словами, є на три райони, де у разі достатнього зміцнення місцевості будуть зосереджені бої — Запоріжжя, район Кремінної та Бахмут.

Експерт також розповів про логістичну та навчальну проблему інтеграції танків, отриманих із західних країн. Він пояснив, що підготовка екіпажу танка, як правило, займає близько 20 тижнів, але українським військам знадобиться значно менше часу.

Що відомо про новий наступ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в грудні 2022-нр попереджав, що окупанти РФ можуть піти у новий великий наступ на Україну. На думку Залужного, що це може статися у січні-лютому або навесні.

Україна готується до можливого нового масштабного нападу РФ навесні, підтвердив і міністр оборони Олексій Резніков.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, яке вийшло 23 січня, заявив, що новий наступ РФ можливий на будь-якому напрямку.

Україна і Росія наближаються до ще жорстокішого й кривавішого етапу війни, написала 23 січня The New York Times.

ГУР МО найближчими місяцями прогнозує активні бої на Донецькому і Луганському напрямках.

Польський генерал Вальдемар Скшипчак попередив, що війська РФ намагаються відкрити додатковий фронт на Запорізькому напрямку, щоб спробувати втягнути в бій українські резервні частини. За його словами, це пастка.

На думку військового Польщі, Росія може напасти на Україну з власної території - з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Втім, Скшипчак переконаний, що Україна вийде з війни переможницею, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов запевнив, що попри складність завдань, великою ціною українці звільняють власні території.

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