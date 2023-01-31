Де будуть зосереджені бойові дії і яка ймовірність нападу з Білорусі: прогноз Буданова на 2023 рік

Буданов наголосив, що доки територіальна цілісність України не буде відновлена, всередині Росії будуть проблеми.

Російські загарбники 2023 року спробують захопити більшу частину Донбасу.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю Washington Post.

Прогноз Буданова на цей рік полягає в тому, що Росія зосередиться на окупації більшої території Донецької та Луганської областей.

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Відновлення наступу сил, розташованих на півночі України, в Білорусі, є малоймовірним, на думку Буданова. За його словами, у разі навіть такого кроку ворога - це буде лише спроба відволікти й розділити українські війська.

" Поки територіальна цілісність України не буде відновлена, проблеми всередині Росії будуть", - додав Буданов.

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все, щоб деокупувати незаконно анексований Росією український Крим до літа 2023 року.

Як повідомляли в Інституті вивчення війни, РФ у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай теж попереджає, що окупаційні війська готуються до наступальних дій в Луганській області в лютому.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість нового наступу російських окупантів найближчим часом, заявив, що реванш Росії на Донбасі не зупинявся. І він посилюється там щоденно. Водночас Зеленський висловив упевненість, що РФ не вдасться захопити Україну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що новий наступ РФ можливий на будь-якому напрямку.

Військовий аналітик Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко переконаний, що навряд чи ворожий наступ буде на півдні, і навряд чи це буде відкриття нового фронту.

Експерт з безпеки та колишній високопоставлений офіцер британської розвідки Філіп Інгрем вважає, що наступна фаза війни між Росією та Україною не зможе початися весною через погоду, а зокрема те, що у цей період грунт занадто м'який. За його словами, є на три райони, де у разі достатнього зміцнення місцевості будуть зосереджені бої — Запоріжжя, район Кремінної та Бахмут.

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