"Де флот? Його немає": у Держдумі визнали поразку РФ у Чорному морі

За словами депутата Держдуми, таку ситуацію росіянам потрібно "просто прийняти", так само, як вони "зазнали поразки в Херсоні".

Депутат Держдуми РФ Євген Федоров визнав поразку Чорноморського флоту РФ у Чорному морі.

Уривок із його виступу опублікували у Telegram-каналі "Кримський вітер".

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Депутат-"єдинорос" констатував, що Чорноморський флот Росії сьогодні повністю розгромлений і не становить загрози.

"Російського флоту як оперативного механізму на Чорному морі немає! Ні фізично немає, ні з точки зору його реальної бойової присутності. Це факт. Згадайте, з чого все починалося. Острів Зміїний пам'ятайте, що наші морські піхотинці взяли? Де все це?

Де все це? Де продовольчий контроль за угодою, коли всі суди України оглядалися, зокрема, за допомогою нашого флоту? Де флот? Нині його немає! Це перемога ворога (України – Ред.) Кораблі не контролюють Чорне море, розумієте? Це факт поразки", – зазначив Федоров.

За його словами, таку ситуацію росіянам потрібно "просто прийняти", так само, як вони "зазнали поразки в Херсоні".

"Ворог сильніший за нас, не в ядерній сфері — у десятки разів", — підсумував Федоров.

Раніше повідомлялося, що останній сторожовий корабель Росії вийшов із Криму.

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