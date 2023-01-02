Де і коли армія Росії готує новий наступ: прогноз військового експерта

Росія збирається провести чергову хвилю мобілізації, щоб на початок весни підготувати резерви для ведення масштабних наступальних дій.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко під час всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"У нашого ворога є плани створення ударної групи. Як мінімум, однієї основної і однієї-двох допоміжних для того, щоб проводити наступ на певних напрямках десь на початку весни - в березні-квітні, можливо раніше. Вони формують резерви", - заявив експерт.

Розмірковуючи, чого хочуть досягти окупанти, Мусієнко заявив:

"Я маю переконання, що їм не вдасться захопити Київ або більшу частину України. Не видно на сьогодні концентрації таких сил. Але їм досить важливо зберегти сухопутний коридор на Крим, зберегти як мінімум те, що вони окупують, і можливо продовжити успіх, тобто повноцінне захоплення Донецької і Луганської області, і навіть Запорізької. Вони постійно говорять - треба, щоб Україна визнала "нові реалії", які склалися територіально. Натякають на території, які вони незаконно анексували".

За його словами, Росії, щоб утримати окуповані території, необхідно вести атакувальні дії і не дати Україні провести контрнаступ на півдні.

"Історія, яка відбувається біля Бахмута і інших напрямків, стратегічна мета нашого ворога - не дати нам наступати на півдні. Далі вони можуть десь у Курській, Брянській чи Бєлгородській області сконцентрувати свої сили, звідти спробувати зайти на Луганщину і Харківщину, спробувати взяти повністю Луганщину, Донеччину, а з Запорізького напрямку як допоміжного виходити в рейди, щоб нам не давати наступати. Білорусь просто тримати як фактор постійного психологічного тиску і загрози. Мета - втримати території, якщо пощастить - просунутись далі", - розповів військовий експерт.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що РФ готує нову хвилю мобілізації, яку можуть розпочати вже 5 січня.

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовозобов'язаних і повідомив, що на початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що в Росії на січень-лютий планується друга хвиля мобілізації, а десь на травень-червень – третя. За словами експерта, до літа РФ хоче зібрати 1 млн 200 тис. військових.

Своєю чергою, міністр оборони Росію Сергій Шойгу 29 грудня оголосив, що "ми завершили часткову мобілізацію".

Проте, за даними росЗМІ, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації.

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