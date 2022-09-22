Де і скільки часу житимуть командири-захисники "Азовсталі" у Туреччині: відповідь Буданова

За словами Буданова, командири скоро обов'язково з’являться у публічному просторі і самі зможуть все пояснити і показати.

Українські командири "Азовсталі", яких звільнили з російського полону (Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко), будуть проживати у Туреччині у приватному будинку.

Про це на брифінгу розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Щодо умов. Зачекайте певний проміжок часу і згодом обов'язково вони з’являться у публічному просторі і самі зможуть все пояснити і показати. Я там був. Це досить пристойні умови. Це приватний будинок. Ніяка не тюрма, не яма, а досить комфортабельне місце проживання", – каже Буданов.

На питання щодо термінів перебування українських героїв в Туреччині, керівник ГУР заявив, що вони перебуватимуть там "деякий проміжок часу".

Керівник ОП Андрій Єрмак додав, що два дні тому президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган особисто гарантував Володимиру Зеленському захист і безпеку українських командирів на території цієї країни.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото). 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро командирів захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну.

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