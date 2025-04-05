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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
2 хв

Де і в який період очікувати нового наступу РФ: пояснення експерта

Є низка напрямків, де ворог може спробувати піти на штурм.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Getty Images

Росія готується до нової наступальної операції в Україні. Наразі окупанти накопичують сили та засоби та менш активно тиснуть на фронті.

Про це «24 Каналу» повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

З його слів, оперативна пауза для росіян не буде надто довгою, наступ може розпочатися вже у найближчі місяці.

«Це може статися уже в травні. Однак наразі інтенсивність бойових дій на фронті дещо зменшилась і є конкретна причина, тому так відбувається. Тобто щільність російських військ зменшується через те, що у них закінчуються резерви та техніка. Але наступний етап оперативної паузи для накопичення сил і засобів уже почався. Вони вже готують особовий склад, і це підготовка до літньої кампанії 2025 року», — пояснив експерт.

На думку полковника запасу ЗСУ, ця оперативна пауза триватиме приблизно півтора — два місяці, до закінчення весни. Щойно погода буде сприятливою, росіяни можуть почати рух уперед.

«Це не буде масштабний чи якийсь великий наступ. Зрозуміло, де вони діятимуть: Луганська, Донецька та Запорізька області. Навряд вони полізуть на правий берег (Херсонщини — ред.). Так, намагатимуться, але масштабно їм цього не вдасться зробити», — припустив військовий експерт.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що Росія готує наступ на кількох напрямках і хоче наростити угруповання на 150 тисяч осіб, що є еквівалентом приблизно 15-ти мотострілецьких дивізій.

Дата публікації
Кількість переглядів
274
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