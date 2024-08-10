Де і як наступає ворог: Генштаб повідомив останні новини з передової

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 90 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулося два боєзіткнення, зокрема, біля Колісниківки та Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося дев'ять боїв у районах Ступочок, Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 14 разів неподалік Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Гродівка, Желанне, Калинове, Олександрівка та Яснобродівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали п'ять атак противника біля Парасковіївки, Олександрівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворожа наступальна дія противника у бік Водяного не мала успіху.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ситуація залишається без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Раніше Генштаб повідомив, що станом на ранок 10 серпня 2024 року ЗСУ знищили 589 700 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових.

Росіяни штурмують на Покровському напрямку! Ситуація на фронті від Генштабу

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