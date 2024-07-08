Де і за яких умов ЗСУ можуть взяти окупантів у котел: експерт пояснив

Збройним силам Україні потрібно більше особового складу і більше техніки.

Українські війська можуть взяли російських окупантів у котел у районі Очеретиного на Донеччині, якщо матимуть достатньо сил і техніки.

Таку думку військовий експерт Андрій Крамаров висловив у інтерв'ю Оboz.ua.

Експерт пояснив, що потрібно найбільше, аби зупинити ворога на Покровському і Торецькому напрямках, на які 4 липня припала половина усіх бойових зіткнень на фронті.

"Нам потрібно більше особового складу, більше техніки. Так, ми можемо зупинити ворога. Тим паче, якщо подивитися на ситуацію з погляду військової теорії, то ворог цим своїм виступом, який він робить у районі Очеретиного, може зробити собі дуже погано, якщо ми зможемо його тут відрізати. Якщо в нас буде достатньо сил, достатньо техніки, цей виступ можна буде просто перерізати, наприклад, по трасі. Як кажуть росіяни, "взяти в котел", – розповів Крамаров.

Він зазначив, що теоретично така можливість є, однак практично поки що, на жаль, її немає.

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Експерт підтвердив, що ворог на цій ділянці фронту розширює свій плацдарм:

"Так, розширює. Пам’ятаєте, під час одного з попередніх інтерв’ю я говорив, що дуже погано "здати" Авдіївку, тому що тоді ворог зможе отримати широкий фронт. І зараз він це й реалізує. Більша кількість особового складу, більша кількість техніки".

Крамаров вказав, що російські війська намагаються наступати в районі Нью-Йорка на Донеччині. Так окупанти намагаються розширити свій фронт, аби до них ніхто не зайшов у тил.

До слова, напередодні військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що російська армія діє цілеспрямовано у напрямку Торецька. Захоплення міста може призвести до втрати українськими війсками важливого логістичного центру.

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